Sabato sera un 26enne originario della Costa D’Avorio ha violentato e picchiato una 32 di Fidenza, tossicodipendente, che gli aveva chiesto un passaggio per andare in stazione.

Dopo averle venduto della droga, l’uomo ha violentato la ragazza in uno spazio verde nel quartiere San Leonardo, nei pressi del sottopasso ferroviario in via Trieste.

L’uomo è stato identificato e fermato dai Carabinieri, nonostante abbia tentato di fuggire.