Grande attesa per l’83a edizione della Coppa Collecchio di ciclismo

Grande attesa per l’83a edizione della Coppa Collecchio.

Martedì 18 settembre la gara nazionale per elite e under 23, divenuta ormai una classica dell’autunno ciclistico, prenderà il via alle 13 da Viale della Libertà, in pieno centro a Collecchio.

Organizzata dal G.S. Virtus Collecchio, con la collaborazione del Comune di Collecchio, la gara vedrà al via 15 squadre, tra le migliori del panorama ciclistico italiano più la sudafricana Dimension Data. Il percorso è quello ormai collaudato negli anni, ricavato in gran parte all’interno dei Boschi di Carrega.

I ciclisti dovranno percorrere 8 giri di un primo circuito di 12,43 km: dopo la partenza da Collecchio, i corridori entreranno nei Boschi percorrendo Via Conventino, poi attraverseranno I Pifferi, Talignano e Pontescodogna, per poi ritornare su Viale della Libertà da Via Pier Franco Carrega. A questo punto vi saranno gli ultimi 3 giri, più lunghi (15,21 km), che vedono l’inserimento della salita di Segalara, in cui è posto il Gran Premio della Montagna.

In totale saranno 145,070 km impegnativi e selettivi. L’arrivo è posto sempre in Viale della Libertà.

Tra gli iscritti figurano anche Federico Sartor, vincitore della passata edizione, e il sudafricano Stefan Jaco De Bod, campione nazionale a cronometro under 23. G.S. Virtus Collecchio.