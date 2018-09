L’essenza della femminilità con la fototerapia

E in programma venerdì 21 settembre, presso la biblioteca Internazionale Ilaria Alpi, in Vicolo delle Asse, al civico 5, dalle 18 alle 20, la presentazione del corso gratuito di rinnovamento della propria femminilità con la fotografia e la psicologia. Il progetto finanziato dal Comune di Parma, Assessorato pari opportunità, nell’ambito del bando donne tutto l’anno 2018, è promosso dall’associazione Oltre il Ponte e si articola in sei incontri: venerdì 21 settembre, venerdì 5 e 19 ottobre e venerdì 2, 9 e 16 novembre, dalle 18 alle 20, sempre alla biblioteca internazionale Ilaria Alpi.

Il corso è gratuito e si rivolge a donne italiane e straniere per un percorso di crescita personale in relazione alla propria femminilità. Si tratta di un percorso, in più tappe attraverso l’uso di immagini proposte dai conduttori, per ridare “volto”, dignità e bellezza ad aspetti forse dimenticati o in ombra della propria femminilità con l’obiettivo di riappropriarsene in modo nuovo e unico. Al primo incontro sarà presente Nicoletta Paci, Assessora alle Pari Opportunità del Comune di Parma.

E’ gradita la prenotazione – info e prenotazioni: info@oltreilponte.net; www.ifo@oltreilponte.net