Apre al pubblico l’archivio storico Tep: 100 anni di trasporto pubblico a Parma

Inaugura ufficialmente oggi l’Archivio Storico di TEP. Recentemente riallestito in occasione della ricorrenza dei 70 anni dalla nascita dell’azienda e ricollocato presso il primo piano della palazzina degli uffici di via Taro, l’archivio offre ai visitatori la possibilità di ripercorrere la storia del trasporto pubblico di Parma e provincia. Si tratta di un racconto che parte da lontano, nell’ultimo ventennio dell’800, quando sulle strade della città fa la sua comparsa la prima forma di trasporto pubblico: un regolare servizio di tram a cavalli che percorre, a grandi linee, la tratta oggi servita dalla linea urbana n. 1. Un biglietto dei primi del ‘900 necessario per salire a bordo, alla tariffa di 10 centesimi a viaggio, è uno degli oggetti esposti presso l’archivio TEP.

Il percorso storico prosegue tra foto, documenti e oggetti lungo le tappe successive, tra tram a vapore ed elettrici fino ai moderni autobus e filobus che calcano oggi le strade della città e della provincia. L’archivio ripercorre anche l’evoluzione dei diversi enti che nel corso di oltre 100 anni hanno offerto servizi di mobilità pubblica sul territorio e che registra nel 1948 la nascita dell’azienda TEP – Tranvie Elettriche Parmensi.

Dopo l’inaugurazione odierna, l’Archivio Storico resterà aperto al pubblico come patrimonio culturale della città a disposizione di turisti, studiosi e cittadini. Le visite sono prenotabili su richiesta all’indirizzo customerservice@tep.pr.it. Nella giornata di sabato 22 settembre, in particolare, sono previste 3 visite guidate alle 9.30, 10.30 e 11.30, ad accesso gratuito previa prenotazione sul sito TEP o al link https://goo.gl/UtL2ed. Il tour comprenderà anche la visita al deposito TEP di via Taro.

Le visite sono a cura di Giancarlo Gonizzi, curatore dell’archivio, e saranno guidate da 4 studenti del liceo Scientifico Giacomo Ulivi – Francesco Scarpino, Sabrina Signorini, Veronica Polastri e Nikol Krasniqi – che nel corso degli ultimi due anni hanno prestato la propria collaborazione presso l’archivio storico nell’ambito di un progetto di alternanza scuola-lavoro. L’Archivio Storico, infatti, esiste fin dal 2002. Viene aggiornato con cadenza annuale con il contributo di una coppia di ragazzi delle classi quarte del liceo cittadino. Nel mese di giugno, gli studenti svolgono uno stage in TEP che li impegna in uno specifico lavoro di riordino e catalogazione del materiale raccolto.

“E’ un’iniziativa che sono lieto di inaugurare – commenta il neo presidente di TEP Roberto Prada – La ricorrenza dei 70 anni di TEP ci offre l’opportunità di valorizzare il nostro percorso, aprendo il l’archivio alla città. Fa piacere, peraltro, che questo spazio abbia trovato la sua naturale collocazione presso la sala dove si riunisce il Consiglio di Amministrazione di TEP, che potrà lavorare ispirato dalla lunga storia dell’azienda.

Ringrazio Giancarlo Gonizzi per la collaborazione prestata e i ragazzi del liceo Ulivi unitamente al loro preside, prof. Giovanni Brunazzi, che, con grande entusiasmo, si sono impegnati alla realizzazione di questo progetto.”