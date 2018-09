Minaccia la ex di mandargli un albanese se non gli dà dei soldi. 33enne parmigiano nei guai

Da circa un mese un 33enne parmigiano minacciava la sua ex fidanzata, una 29enne mantovana di mandargli qualcuno “Dammi i soldi, altrimenti succede quello che tu sai, l’albanese viene e fa del male a te e alla tua famiglia”, la frase più ricorrente.

La donna, per timore che potesse capitare qualcosa a lei, alla sua famiglia ed al bar che sino a fine agosto gestiva in provincia di parma, ha versato nelle tasche del suo aguzzino una somma complessiva ammontante ad oltre 5.000 euro. Ridotta senza soldi per soddisfare le richieste estorsive non ha esitato ha impossessarsi anche del danaro del padre con cui nell’ultimo periodo era andata a convivere.

La forza datagli dal padre, a cui poi la vittima ha raccontato tutto, ha indotto la donna, in occasione dell’ultima richiesta estorsiva di 300 euro a rivolgersi ai carabinieri della compagnia di Guastalla che ieri pomeriggio si sono recati all’incontro, nel parcheggio di un supermercato della bassa reggiana, fermando l’uomo trovato in possesso dei 300 euro appena ricevuti dalla vittima e preventivamente fotocopiati dai militari all’atto della denuncia.

Con l’accusa di estorsione ieri pomeriggio i carabinieri di Guastalla hanno quindi arrestato il 33enne di Polesine Parmense.