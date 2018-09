L’assessore Casa intervistato dalla BBC World sull’export

In mattinata intervista in merito al futuro delle esportazioni dei prodotti del territorio parmense e delle eccellenze italiane, per l’Assessore alle Attività Produttive del Comune di Parma Cristiano Casa. Adam Fleming, giornalista della BBC World, rete pubblica all-news più seguita in ambito britannico, ha chiesto un contributo, trasmesso in diretta dall’emittente, all’assessore Casa sul tema dell’export verso il Regno Unito degli IGP italiani in vista del percorso che, da qui ai prossimi anni, porterà la Gran Bretagna ad uscire dall’Unione Europea.

“L’interscambio commerciale tra Italia e Regno Unito rappresenta un’importante voce economica in campo agroalimentare. In particolare, per Parma, l’Inghilterra è posizionato come quarto Paese per importazione di Parmigiano Reggiano. Ci auguriamo che le nostre eccellenze, i nostri prodotti che tradizionalmente sono apprezzati dai consumatori inglesi vengano tutelati in questa fase di passaggio” ha detto al microfono di Adam Fleming l’assessore Casa.