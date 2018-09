Tante le novità di Gardaland 2018. Da Peppa Pig Land fino al pesce Napoleone dell’acquario Sea Life, amato sia dai grandi che dai piccoli. Ma ecco le principali attrazioni che rendono veramente speciale l’anno in corso.

PEPPA PIG LAND – È Peppa Pig la nuova attrazione di Gardaland 2018. Pensata per i più piccoli, <Peppa Pig Land> offre innanzitutto un gioco nella casa della maialina più amata del mondo. È poi possibile scattare una fotografia con Peppa e George. Altre accattivanti proposte sono la mongolfiera di Peppa Pig, il trenino di Nonno Pig, l’Isola dei pirati, il negozio del signor Volpe. È così possibile giocare, travestirsi e persino saltare nelle “muddy puddles”, le pozzanghere che la simpatica maialina adora. E si può anche dormire nella stanza a tema nel Gardaland Hotel. Insomma, un’esperienza completa.

EFFETTI SPECIALI MULTISENSORIALI – Oltre alla nuova veste dell’attrazione, <I Corsari. La vendetta del fantasma>, con scenografie ed effetti sonori assai coinvolgenti. altra novità è <Time Voyagers>, che offre una versione in 4-D da 15 minuti del film campione di incassi <San Andreas>. Un’avventura al cardiopalma, da vivere secondo per secondo. Lo schermo (13 metri per 6) e gli effetti speciali, multisensoriali, immergono lo spettatore in un’esperienza unica. Oltre alle consolidate attrazioni, suddivise in tre aree tematiche (Adventure, Fantasy, Adrenaline: per orari e dettagli, www.gardaland.it), da segnalare i nuovi spettacoli: molto suggestivo <5 Elements> al Palatenda, dedicato a terra, acqua, fuoco, aria e luce.

SEA LIFE: IL PESCE NAPOLEONE – È il caratteristico Pesce Napoleone la nuova star di Sea Life, l’acquario di Gardaland che sa stupire con le sue 13 ambientazioni tematizzate. Approdato qui di recente, è un esemplare femmina lungo 70 centimetri, con livrea arcobaleno, labbra carnose e “gobba” speciale: evoca il cappello del grande generale. Sea Life offre 40 vasche tematizzate, oltre 5mila creature marine di 100 specie, un tunnel trasparente per vedere da vicino squali e altri abitatori degli oceani.