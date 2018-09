I carabinieri di Colorno hanno arrestato un albanese di 23 anni responsabile di violenze e maltrattamenti contro la moglie italiana di 25 anni.

L’uomo obbligava anche la donna ad avere rapporti sessuali, intimandole di non denunciare nulla alle forze dell’ordine.

L’uomo è anche indagato per estorsione: a seguito di minacce, potrebbe aver costretto la donna a sposarsi per ottenere in questo modo il permesso di soggiorno.