Pizzarotti e Guerra all’inaugurazione della biglietteria della Pilotta

Questa mattina il sindaco Federico Pizzarotti e l’assessore alla Cultura Michele Guerra hanno partecipato all’apertura della nuova biglietteria dei musei della Pilotta che è stata inaugurata dal direttore del Complesso Monumentale della Pilotta Simone Verde.

In seguito alla riapertura e al recupero di uno spazio storico, che era stato chiuso nel tempo, la nuova biglietteria diviene parte integrante del più vasto ed unitario progetto di riqualificazione degli ambienti del piano terra del Palazzo e delle aree adiacenti, attraverso l’istituzione di nuovi servizi. Dopo l’avvio delle procedure per l’affidamento di bookshop, caffetteria, ristorante, zona mostre già lanciate dal Complesso nei mesi scorsi, un nuovo tassello si aggiunge, con l’obiettivo non solamente di migliorare l’offerta dell’Istituzione Museale ma anche di rivitalizzare e rinsaldare il rapporto con il contesto territoriale urbano circostante la Pilotta.