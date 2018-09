Verdi Band! Tornano i concerti delle bande musicali in città

L’assessorato alla Cultura del Comune di Parma in collaborazione con il Corpo Bandistico Giuseppe Verdi propone l’ormai consueto appuntamento con Verdi Band! Bande musicali in città, rassegna di musica bandistica inserita nel programma di Verdi Off.

Il programma prevede cinque concerti che si terranno fra il centro storico ed i quartieri della città ogni domenica dal 23 settembre sino al 14 ottobre, cui si aggiunge l’appuntamento speciale di mercoledì 10 ottobre, in occasione della ricorrenza del compleanno di Giuseppe Verdi.

Quest’anno le bande coinvolte nell’iniziativa porteranno la loro musica, oltre che in centro storico, nelle strade dei quartieri Cittadella, Montanara e Oltretorrente.

Calendario completo della manifestazione

domenica 23 settembre – Quartiere Cittadella

sfilata con partenza dal Casino Petitot alle ore 16.00

concerto finale al Parco Cittadella alle ore 16.30, nell’ambito dell’Open Day UISP per i 70 anni di attività

Corpo Bandistico “Baroni” di Fidenza, Maestro Luigi Rizzi

domenica 30 settembre – Quartiere Montanara

sfilata con partenza da via Montanara presso il Centro Diurno per anziani alle ore 16.00

concerto finale al Centro Giovani Montanara alle ore 16.30

Gruppo Strumentale Bandistico di Felino, Maestro Stefano Mora

domenica 7 ottobre, ore 10.00 – Piazza Garibaldi

nell’ambito del programma di “I like Parma – un patrimonio da vivere”, concerti di:

Corpo Bandistico “G. Verdi” di Parma, Maestro Alberto Orlandi,

Banda di Pontremoli “Musica Cittadina”, Maestro Riccardo Madoni,

Corpo Bandistico “G. e F. Medesani” di Boretto, Maestro Luciano Pelicelli

mercoledì 10 ottobre, dalle ore 17.15 – Centro Storico

concerti itineranti del Quintetto di ottoni Parma Brass

ore 17.15 piazzale antistante la Chiesa della Santissima Annunziata

ore 17.45 piazzale della Steccata

ore 18.15 Portici del Grano, concerto con l’intervento del tenore Luca Bodini

domenica 14 ottobre – Quartiere Oltretorrente

sfilata con partenza da Piazzale Picelli alle ore 16.00

concerto finale al Parco Ducale ore 16.30

Corpo Bandistico “Luigi Pini” di Fontanellato, Maestro Aldo Boccacci

In caso di maltempo tutti i concerti si terranno, senza sfilata, presso i Portici del Grano di Piazza Garibaldi.