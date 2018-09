Lifestyle tra eleganza e cultura: il nuovo concept store by Claudia Oddi apre nel cuore di Parma

Nata e cresciuta a New York, parmigiana d’adozione, la designer di gioielli Claudia Oddi, creatrice di un proprio brand e già titolare di una famosa gioielleria nel centro di Parma, dopo anni di successi tra moda, arte e glamour di tutto il mondo, propone nella città ducale il suo primo concept store interamente dedicato al lifestyle e al lusso per tutti.

Nel salotto della città a due passi dal Teatro Regio, tempio mondiale della musica, e di fronte alla chiesa della Steccata che ospita le opere dell’artista alchimista Parmigianino, inaugurerà il 22 settembre il grande progetto di Claudia Oddi che da sempre trasforma l’oro in sogno condiviso.

Un negozio distribuito su più piani con un’ampia esposizione di gioielli multibrand nel segno di un concept cosmopolita, un’immensa vetrina di desideri per regalarsi una carezza e sentirsi speciali, un luogo dove ognuno può riconoscersi e inventarsi ogni giorno indossando gioielli sempre attuali creando la moda. All’interno dello store è previsto un Angolo Sposi con tutte le proposte dei maggiori esperti del settore dove sarà possibile consultare tutti i campionari presenti sul mercato per suggerire e accompagnare i clienti in un momento che, al di là di ogni retorica, appartiene alla scelta e all’amore quindi alla libertà di ciascuno. Al piano superiore sarà riservata un’area privata per tutti i clienti che fanno del proprio stile un racconto di vita e che cercano discrezione per trasformare il proprio acquisto in un momento indimenticabile. Sarà disponibile, inoltre, un vero e proprio caffè letterario con un ricco calendario di eventi dedicati alla cultura del ben vivere che tanto caratterizza Parma, capitale del gusto e del buon gusto nota in tutto il mondo e recentemente nominata principale città della Cultura Italiana per il 2020.

Un tempio dell’eleganza e della continua ricerca dei dettagli che definiscono uno stile, quello di Claudia Oddi cresciuta tra la tradizione parmigiana e la vivace atmosfera artistica di New York riuscendo a creare oggetti carichi d’arte e di modernissima attualità.

Sabato l’inaugurazione inizierà alle ore 16 e fino a notte sono previsti eventi che coinvolgeranno tutti i cinque sensi nella suggestiva piazza della Steccata, con ospiti illustri e performance sorprendenti, per illuminare e far risplendere uno degli angoli più esclusivi del centro della città.

Uno storico violino d’eccezione accompagnerà aperitivo e bollicine nella cornice d’arte della piazza dove, a seguire, ci saranno tre esclusivi showcooking dagli chef Nikita Sergey (ristorante ‘L’Arcade’), Andrea Cabassa (ristorante ‘Parmigianino’) e Terry Giacomello (ristorante ‘Inkiostro’). Ellen Dj, artista di fama Europea chiuderà la serata.

“Un omaggio alla città che mi ha adottata e che tanto di sé mi ha regalato accogliendomi e riconoscendomi nella sua pacata e ducale eleganza, la patria della musica e della bellezza di vivere che mi ha insegnato ad ascoltare e a schivare l’ignoranza, a muovermi e a creare nel mondo senza mai dimenticare che stile e leggerezza sono note indispensabili per l’armonia perfetta. Nel mio nuovo negozio porto questa parte di me e la vivace ironia pragmatica della New York artistica curiosa e brulicante di idee che mi ha accompagnato nelle mie avventure stilistiche. Un grazie a Parma, magica complice di un percorso di successi, come una donna che emana energia attraverso un abbraccio. Perché Parma è donna e come tutte le donne accoglie e nutre serenità e sicurezza in cambio di un sorriso” spiega Claudia Oddi, founder di ‘Oddi Gioielli’.