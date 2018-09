Controlli a tappeto delle forze dell’ordine nei locali della movida: sospesa la licenza a un kebab

Nella tarda serata di ieri una task force della Polizia di Stato, Polizia Municipale, Guardia di Finanza, Carabinieri, ispettorato del Lavoro e AUSL Parma ha passato al setaccio i kebab e i locali di intrattenimento nella zona della movida parmigiana e nelle aree cittadine interessate da fenomeni di degrado connessi all’abuso di alcolici.

Nel corso del servizio, che ha permesso di identificare 70 persone (tra cui 17 pregiudicati) individuare all’interno degli esercizi o nelle immediate adiacenze, sono stati controllati 9 esercizi pubblici, rilevando, in alcuni di essi, delle violazioni sanzionate in un caso con la sospensione della licenza e in altre con sanzione pecuniaria.

In particolare, presso un primo Kebab in via D’Azeglio, rilevata la presenza di un lavoratore “in nero”, è stata disposta la sospensione dell’attività.

Il titolare di un secondo kebab, sempre in via D’Azeglio, è stato sanzionato per vendita di alcolici da asporto dopo le ore 22.