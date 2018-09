Pizzarotti: “Non è il metodo Casalino, è il metodo 5 Stelle”

“All’interno del Movimento 5 Stelle le minacce, la subdola volontà di far fuori chi non è allineato, il complottismo in perfetto stile Casaleggio Associati sono all’ordine del giorno. E ve lo dice un sindaco che ha scelto di essere una persona libera anteponendo sempre la città dove è nato e cresciuto agli interessi di partito.

Qualsiasi uomo di senno sceglierebbe la propria libertà e la propria indipendenza ai dettami del padrone.

Finché tutto questo rimane all’interno di una logica di partito non fa più di tanto scalpore, ma è il trattamento che da sempre viene riservato a chi non è allineato.

Quando però le minacce raggiungono pezzi del nostro Stato, dunque di tutti gli italiani, la faccenda si fa più pericolosa e ingiustificabile.

Non è il metodo Casalino, è il metodo 5 Stelle.

Agli uomini di Stato dico: non piegatevi.

A chi crede ancora che la politica possa cambiare le cose in meglio dico: lo spirito delle istituzioni non muore sotto i colpi delle minacce, ma vive soprattutto e nonostante quelle.” Lo scrive il sindaco Pizzarotti sulla sua pagina Facebook.