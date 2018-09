Domenica si festeggia la Sagra della Madonna della Mercede a Talignano

Domenica 30 settembre a Talignano torna la tradizionale Sagra della Madonna della Mercede. La giornata di festa inizierà alle 10.30, con la Santa Messa nella Pieve di San Biagio, seguita dalla processione per le vie della frazione salese.

Pieve che resterà aperta per tutto il pomeriggio, dove verrà esposto l’antico abito della Madonna, il vestito originale di fine settecento in pura seta proveniente dall’allevamento dei bachi di Talignano e ricamato a mano in oro dalle suore di Villa Lalatta.

La Sagra sarà l’occasione per scoprire Talignano e la sua affascinante Pieve romanica.