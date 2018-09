“Ottobre Il Mese della cultura”: le iniziative de “La Pergamena”

“Spesso accade che le mani sappiano svelare un segreto attorno al quale l’intelletto si affanna inutilmente”, con questo brocardo di Carl Gustav Jung, l’Associazione Culturale La Pergamena presenta la rassegna “Ottobre Il Mese della Cultura”, che fin dal 2007 ha contraddistinto le attività dell’Associazione sul territorio.

Quest’anno la kermesse artistica scoprirà l’arte terapia, ponendo in essere quel perfetto sinallagma fra libera produzione artistica e sviluppo creativo dell’individuo. L’arte terapia è proprio questo: utilizzare in modo privilegiato le modalità espressive non verbali, al fine di recuperare lo sviluppo della persona sul piano psicosociale, cognitivo ed affettivo e quindi delle sue capacità di comunicazione e relazione.

La Pergamena vista anche l’importante attività culturale svolta a favore dell’infanzia difficile entrerà nell’arte terapia attraverso il mondo dei bambini e si avvarrà della preziosa collaborazione dell’Associazione Ghelwo di Noceto, le cui operatrici Greta Gorreri, Sara Prandi e Barbara Carducci, partendo dalla lettura animata delle favole tratte dal libro “Il Regno del Colore” a cura di Paola Mazza, Morena Canali, Maria Teresa Gardelli e Cristina Signifredi, indurranno i bambini ad un processo di rielaborazione artistica delle sensazioni che sono scaturite dalla lettura delle favole sui colori.

Gli eventi si svolgeranno sabato 6 ottobre alle ore 16,00 presso il Piccolo Gruppo Educativo “A Piccoli Passi PGE” di Fornovo Taro, mentre sabato 20 ottobre alle ore 16,00 si terrà a Noceto presso la sede dell’Associazione Ghelwo in cui si incontreranno i bambini accolti in una casa famiglia ed il 28 ottobre alle ore 15,30 a Ponte Taro presso la Casa Famiglia Villino Negri gestita dalla Cooperativa Pro.Ges. in cui si incontreranno adulti con malattie dell’infanzia.

La rassegna è patrocinata dalla Regione Emilia Romagna e dal Comune di Fornovo.