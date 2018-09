La mostra “Ombre invisibili” esposta a San Quirino

Inaugurata dall’assessora alle Pari Opportunità, Nicoletta Paci, che l’ha patrocinata e dalle curatrici nella splendida cornice di San Quirino la mostra fotografica “Ombre Invisibili”. (Dal 22 settembre al 4 ottobre• INGRESSO GRATUITO)

Il percorso espositivo si compone degli scatti di Barbara Dagli Alberi. Dodici scatti della schiena di una donna per descrivere dodici emozioni, sei negative e sei positive, in un viaggio verso la consapevolezza: dall’umiliazione alla disperazione passando attraverso il perdono per arrivare infine all’amore per se stessa.

Sulle fotografie, stampate su tela, è intervenuta pittoricamente Floriana Maini traducendo le emozioni in segni e illustrati da testi di Xam. La mostra racconta una storia di riscatto e rinascita di una donna ferita dentro. Nel tredicesimo scatto, a colori, la donna apparirà nella sua interezza come a sottolineare la vittoria sui propri demoni. Le macchie sono le paure inespresse, le umiliazioni subite, le insicurezze che come ombre invisibili hanno soffocato e soggiogato l’anima, fino all’istante in cui la consapevolezza di se stessi ha preso il sopravvento.

“sempre più le persone si sentono sole nonostante internet e i social. Sono importanti spazi pubblici dove istituzioni, associazioni ed esperti si possano confrontare per creare momenti di riflessione nei quali anche fotografie e arte contribuiscono a creare emozioni” hanno commentato le curatrici, durante l’inaugurazione invitando il pubblico fino al 4 ottobre a visitare la mostra che grazie ai QR code che animeranno musicalmente la visione di ogni immagine grazie alle composizioni di Paolo Persia.

In programma anche la tavola Rotonda: “Dal bisogno di amore alla dipendenza affettiva” – 26 settembre dalle 18.30 alle 21.30 (iscrizione a info@coinetica.it).

Info ▶http://bit.ly/EventoTavolaRotonda. L’iniziativa è a cura dell’Associazione Culturale Coinetica e del Polo Clinico di Psicologia e Psicoterapia Idispi.