Forza Italia Giovani di Parma al raduno nazionale a Fiuggi

Anche Forza Italia Giovani di Parma ha partecipato al raduno nazionale a Fiuggi. “Tre giorni intensissimi – hanno commentato i coordinatori cittadino e provinciale Jacopo Rosa e Nicolas Brigati – in cui sono nati confronti interessanti e stimolanti sul futuro dell’Italia e dell’Europa”. Soddisfatti delle risposte ricevute a Fiuggi, dopo che alcune settimane fa avevano partecipato anche al raduno giovanile ‘Everest’, i rappresentati di FI Giovani Parma affermano che quella “#RivoluzioneForzaItalia tanto invocata ed aspettata sta per avere inizio e porterà con sé molti cambiamenti e rinnovamenti”.

C’è stato anche il tempo per parlare delle istanze e dei problemi del territorio della Provincia di Parma e di un elettorato che, per anni, si è sentito trascurato e lasciato in disparte. “Lavoreremo sodo – proseguono Brigati e Rosa – per portare nelle piazze di Parma e Provincia proposte concrete, mettendo in campo tutte le forze necessarie per promuovere il popolarismo, invece che il populismo; la competenza, una politica seria fatta di lavoro e di serietà e non di slogan”.

A Fiuggi è stato affrontato anche il futuro del Partito: si è parlato di congressi, strutturazione, lavoro sul territorio: “Ci siamo dati – concludono – una linea precisa su temi e contenuti che hanno come minimo comune denominatore i valori liberali su cui si fonda Forza Italia”. Ora il gruppo di FI parmigiano si concentrerà sui prossimi appuntamenti elettorali del territorio “che sicuramente segneranno una svolta”.