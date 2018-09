FILCAMS CGIL di Parma celebra il suo XVI Congresso provinciale

Mercoledì 26 settembre, la FILCAMS CGIL di Parma affronterà il suo XVI Congresso provinciale in una assise convocata nel Salone Moresco del Palazzo dei Congressi di Salsomaggiore Terme, in viale Romagnosi, 7.

Il segretario generale uscente, Paola Bergonzi, commenta le aspettative del suo sindacato di categoria nell’imminenza della discussione: “Affrontiamo questo Congresso con una grande responsabilità, che è quella intanto del numero di iscritti, che negli ultimi quattro anni trascorsi dall’ultimo Congresso sono aumentati di quasi 2000 unità, delle tante vertenze risolte, ma anche con la consapevolezza del lavoro fatto, del contesto in cui ci muoviamo e dei lavoratori che rappresentiamo: cioè coloro che stanno un po’ al di fuori del lavoro tradizionalmente inteso, che si muovono con sempre meno diritti e sempre più precarietà nel mondo degli appalti e delle esternalizzazioni, quelli che sono sempre un po’ ai margini ma che paradossalmente oggi hanno un ruolo sempre più rilevante, perché comunque la crescita si sta sviluppando proprio in quegl i ambiti e ci rendiamo conto della grande difficoltà del momento. Noi vorremmo che nel nostro Congresso emergesse che c’è bisogno di cambiare tante cose per riuscire ad essere maggiormente incisivi e a continuare sul percorso intrapreso”.

“Gli obiettivi della FILCAMS provinciale sono di fatto gli stessi del documento congressuale, parlo del documento uno, “Il lavoro è”, che comunque rappresenta la maggioranza e la cui prima firma è quella di Susanna Camusso: ovvero di recuperare confederalità, recuperare la forza che ha la CGIL tutta, recuperare quelle parole chiave che stanno all’interno di questo documento, parole come inclusione, uguaglianza, democrazia. E lo dobbiamo fare anche utilizzando modalità anche differenti, uscendo all’occorrenza dagli schemi. Siamo una grande organizzazione con una grande storia e tutto questo ci può permettere di fare la differenza. Oggi la CGIL può fare da motore per trainare anche un cambiamento nel paese e non solo perché ne ha la forza, ma anche perché ne ha assolutamente l’obbligo. È l’unica organizzazione di massa che su alcuni temi sta ragionando, cercando di includere e far crescere le persone. Non a caso nel claim congressuale la FILCAMS si definisce “collettiva”: perché il senso che dobbiamo recuperare se vogliamo veramente ripartire e crescere di nuovo e dire la nostra è quello di tenere tutte le cose insieme, dare rappresentanza e voce a tutti i lavori e tutti i contratti, anche quelli più strani o particolari. Che poi è il mandato di unità e di solidarietà tra lavoratori che ha nel proprio nome, Confederazione Generale Italiana del Lavoro, la nostra organizzazione”.

“Ricordiamo – conclude Paola Bergonzi – che i passaggi chiave del percorso congressuale prevedono che in apertura dei lavori gli organismi dirigenti, compreso il segretario generale, vengano azzerati, dopo di che le commissioni lavoreranno a un documento politico che rappresenterà, di fatto, il “piano industriale” della categoria per i successivi quattro anni. Nel frattempo la discussione porterà alla definizione degli equilibri da cui scaturiranno gli organismi dirigenti, cioè i nomi del segretario generale e di chi comporrà direttivo e assemblea generale. Infine il tutto verrà messo ai voti, che decideranno democraticamente se riconfermare in tutto o in parte il gruppo dirigente o se rinnovarlo”.

PROGRAMMA DEI LAVORI

Ore 8.45 Accreditamento congressisti e invitati

Ore 9.15 Avvio dei lavori: nomina presidenza, nomina componenti commissioni

Ore 9.30 Relazioni del segretario generale uscente

Ore 10.15 Saluti da parte degli invitati

Ore 11.00 Interventi congressisti

Ore 13.30 Pausa con buFFet

Ore 14.30 Ripresa lavori – interventi congressisti

Ore 16.00 Intervento della struttura Confederale di Parma

Ore 16.30 Intervento della struttura Nazionale Filcams

Ore 17.00 Esposizione documento congressuale territoriale e relativa votazione

Ore 17.15 Elezione commissione elettorale

Ore 17.20 Elezioni delegati al Congresso Confederale Territoriale e al Congresso Regionale di Categoria

Ore 17.30 Insediamento seggio – Elezioni componenti Direttivo Territoriale e Assemblea Generale Territoriale – Elezione Sindaci Revisori

Ore 17.50 Proclamazione risultati da parte della Commissione Elettorale – conclusione lavori del Congresso e contestuale convocazione dell’Assemblea Generale

Ore 17.55 Elezione commissione elettorale

Ore 18.00 Intervento dei Centri Regolatori – nomina collegio dei saggi e consultazioni – insediamento seggio – elezione Segretario Generale Territoriale

Ore 18.45 Proclamazione Segretario Generale e conclusione lavori.