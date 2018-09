Alla “Notte dei Ricercatori” dell’Università di Parma arriva il Diploma di “apprendista ricercatore”

È ormai tutto pronto per la “Notte dei Ricercatori”, in programma in città venerdì 28 settembre con più di 100 eventi in diverse sedi, collegate da un bus navetta gratuito: il Campus Scienze e Tecnologie, il centro storico, l’area del Dipartimento di Scienze Medico-Veterinarie e l’Abbazia di Valserena sede dello CSAC – Centro Studi e Archivio della Comunicazione dell’Università.

Una delle novità dell’edizione 2018 è la possibilità di guadagnarsi sul campo il titolo di “apprendista ricercatore”, partecipando nel corso della giornata a quanti più eventi possibile e facendo mettere un timbro per ogni Plesso visitato (in tutto sono 14!) sul proprio Passaporto personale. La partecipazione alla “Caccia al tesoro della scienza” farà guadagnare direttamente il Diploma di apprendista ricercatore!

Come ottenere il Diploma di “apprendista ricercatore”

· scarica dal sito il tuo passaporto o ritiralo in un Infopoint (si trovano davanti agli edifici che ospitano gli eventi: CSAC, Veterinaria, Architettura-Ingegneria, Bioscienze, Centro convegni Aule delle Scienze, Centro Sant’Elisabetta, Chimica, Farmacia, Fisica, Imem-CNR, Ingresso Est Parco Sport Salute, Matematica, Scienze della Terra, Trasferimento Tecnologico)

· partecipa a uno o più eventi tra quelli che si svolgono dentro ai 14 luoghi della Notte dei Ricercatori

· all’Infopoint all’uscita dell’edificio fatti mettere sul passaporto il timbro corrispondente

· entro le 20 vai all’Infopoint centrale, all’Ingresso Est del Parco Sport Salute, per ritirare i diplomi e i premi corrispondenti al numero di timbri che hai raccolto.

La Notte dei Ricercatori è promossa dall’Università di Parma con la co-organizzazione e il patrocinio del Comune di Parma e di Imem – Cnr e la collaborazione e il supporto di numerose realtà del territorio.

Il programma completo della giornata è disponibile e costantemente aggiornato sul sito web ufficiale dell’evento (http://lanottedeiricercatori.unipr.it/).

Per informazioni: comunicarelaricerca@unipr.it