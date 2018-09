L’Amnic Parma a congresso. Si farà il punto sui temi della disabilità

Sabato 29 settembre avrà luogo il IX Congresso provinciale della sezione di Parma dell’Anmic (Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili), la più grande associazione di tutela delle persone con disabilità.

Durante il Congresso saranno rinnovate le cariche statutarie, in particolare il presidente, il vicepresidente e il consiglio provinciale. L’appuntamento è sabato 29 settembre, alle ore 9 (ore 8,30 per l’iscrizione degli associati aventi diritto di voto), all’hotel Villa Ducale (a causa dei lavori stradali di viale Europa, è necessario entrare da via del Popolo 35, giungendo da Via San Leonardo).

L’occasione è anche quella di fare il punto sui temi della disabilità a livello nazionale e locale, vista la presenza di Nazaro Pagano, presidente nazionale Anmic.

Al congresso parteciperanno anche il presidente provinciale uscente, Alberto Mutti; il sindaco di Parma Federico Pizzarotti; la senatrice Maria Gabriella Saponara; la consigliera regionale Barbara Lori; Gianpaolo Cantoni, delegato della Provincia di Parma; Massimo Fabi, direttore generale dell’Azienda ospedaliero-universitaria; Elena Saccenti, direttrice generale dell’Ausl, Emilia Caronna, delegata del Rettore per gli studenti disabili e fasce deboli.