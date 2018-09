Latte materno, alimentazione per il neonato e protezione per la vita. Tutte le iniziative a Parma

Fondamentale per una crescita sana, con le sostanze neces­sarie nei primi mesi di vita e tutti gli anticorpi per la protezione durevole da molte ma­lattie infettive. Queste le principali caratteristiche del latte materno, senza dimenticare che favorisce una relazione speciale fra mamma e bambino: insieme nutrizione, cura, trasmissione d’amore. Nella settimana mondiale per l’allattamento al seno, a Parma e provincia si vuole promuovere la diffusione della cultura sul latte materno fin dai primi giorni come bene comune, con iniziative organizzate dalle Aziende sanitarie e associazioni di volontariato, a partire da giovedì 27 settembre.

Tra le iniziative, il Flash mob “Allattiamo insieme” che invita, per sabato 6 ottobre alle ore 10, le mamme e i papà a scendere in piazza Garibaldi a fianco di medici, ostetriche e operatori della sanità di Ostetricia del Maggiore e dei consultori familiari dell’Ausl, oltre agli esperti del volontariato, un’occasione per allattare insieme e per porre domande. Per tutti coloro che desiderano aderire, è sufficiente indossare una maglietta bianca e presentarsi con il proprio bimbo.

“Allattare al seno crea un legame forte tra mamma e bambino ed è quindi importantissimo, come raccomandano OMS e Ministero della salute, in modo esclusivo per i primi sei mesi di vita” afferma Carla Verrotti, responsabile Salute donna dell’Azienda Usl. “Senza dimenticare – aggiunge Stefania Fieni della Ostetricia e ginecologia dell’Ospedale: “che attraverso il latte, oltre a nutrizione, affetto e anticorpi, passano i batteri buoni che formano il microbioma intestinale, che andrà a equilibrare, proteggere e regolare la vita futura”.

Tutti gli appuntamenti mirano a presentare i benefici dell’allattamento come pratica che favorisce il benessere del bambino, della mamma, della nuova famiglia e della comunità intera. Il calendario su: www.ao.pr.it www.ausl.pr.it; gli eventi sono seguiti anche alla pagina Facebook: di auslparma, AssociazioneFuturaParma. In occasione della settimana dell’allattamento al seno, l’immagine di un neonato attaccato al seno materno sarà proiettata sulla parete dell’Ospedale dei bambini Pietro Barilla di Parma, in via Abbeveratoia. Le iniziative sono patrocinate da tutti i Comuni della provincia di Parma e sono organizzate in collaborazione con le associazioni locali: Futura, Progetto laboratori Famiglia-Generare comunità, Centro di aiuto alla vita, Colibrì, LiberaMente, Famiglia più, Culturalmente, Compagnia In…Stabile, Acchiapasogni, Un villaggio per crescere, Croce rossa, Copoeiras Gerais Parma.

PARMA

MARTEDÌ 2 OTTOBRE

DUC – Largo Torello de Strada – piano 0 –

Ingresso dipendenti – ore 9.30

Presentazione dei Punti Allattamento

del Comune di Parma

Casa della Salute per il bambino e l’adolescente

Pediatria di Comunità – V.le Fratti 32/1A – ore 10

Lettura teatrale “Legami di latte”

con Chiara Mignani, Daniela Stecconi,

Rosanna Varoli. Alla fisarmonica Corrado Medioli

Laboratorio Famiglia S.Martino/S.Leonardo –

Via S.Leonardo 47 – ore 16

Ninna nanne e fiabe con “Le Fiabelle di San Leonardo”

Iniziativa organizzata da Progetto Laboratori Famiglia –

Generare Comunità

MERCOLEDI’ 3 OTTOBRE

Nido delle mamme – Punto di Comunità Molinetto – Via Argonne 4 – ore 16.30

Incontro della rassegna “Tè con l’ostetrica”

“Allattamondo: cerchio di mamme e ostetriche

sull’allattamento nel mondo”.

In collaborazione con il Centro di Aiuto alla Vita

Consultorio Lubiana Spazio Immigrate –

Via Leonardo da Vinci 32/B – ore 17

Cerchio multiculturale: storie di allattamento

nel mondo

GIOVEDI’ 4 OTTOBRE

Centro di Aiuto alla Vita – Via Cima Palone 14 – ore 16.30

Presentazione del libro “Il senso della vita”

di Sokna Mariama Diakhate.

Testimonianza e dialogo con l’autrice

Biblioteca Pavese – Via Newton 8/A – ore 18

Presentazione del libro “L’allattamento spiegato ai papà” di Alessandro Volta e Ciro Capuano.

In collaborazione con l’Associazione Colibrì

SABATO 6 OTTOBRE

Piazza Garibaldi – ore 10-12

6° Flash mob regionale “Allattiamo insieme”.

Condivisione di storie di allattamento.

Esibizione di Capoeira dell’Associazione sportiva Capoeira Gerais Parma Per partecipare al Flash mob “Allattiamo insieme” indossa una maglietta bianca e vieni anche tu ad allattare o dare il tuo sostegno a tante mamme e ai loro piccoli.

DOMENICA 7 OTTOBRE

Associazione Famiglia Più – Via Bixio 71 – ore 9.45

Incontro della rassegna “A colazione con la psicologa”

“Allattare e stare in relazione con il proprio

bambino…i desideri e le paure delle mamme”

DA LUNEDI’ 1 A VENERDI’ 5 OTTOBRERE

DUC – Largo Torello de Strada (Piano -1)

dall’1 al 5 ottobre

Mostra fotografica sull’allattamento

“#ovunquelodesideri”

promossa da Associazione Futura e Ausl Parma

DA MARTEDI’ 2 A SABATO 27 OTTOBRE

Ospedale dei Bambini Pietro Barilla (Pad. 12)

Via Gramsci 14 – dal 2 al 27 ottobre

Mostra fotografica di mamme e bimbi, foto di Sandro Capatti

Provincia di Parma

SORBOLO

GIOVEDÌ 27 SETTEMBRE

Sala del Consiglio – Municipio – Piazza Libertà 1 – ore 18

Lettura teatrale “Legami di latte”

con Chiara Mignani, Daniela Stecconi,

Rosanna Varoli. Alla fisarmonica Corrado Medioli

MERCOLEDÌ 3 OTTOBRE

Sala del Consiglio – Municipio – Piazza Libertà 1 – ore 19

Presentazione del libro “L’allattamento spiegato ai papà” di Alessandro Volta e Ciro Capuano.

Iniziativa organizzata dalle Associazioni

Acchiappasogni e Un villaggio per crescere

SABATO 6 OTTOBRE

Piazza Sovrana (sede Coop) – ore 16.30

A lezione di “Disostruzione delle prime vie aeree in età pediatrica”. Segue un incontro sull’allatta­mento. In collaborazione con Croce Rossa e grup­po Camminando

FORNOVO

MARTEDÌ 2 OTTOBRE

Piazza Tarasconi – ore 10

Camminata da Piazza Tarasconi fino alla Biblioteca Comunale. Esperienze e letture sull’allattamento con le ostetriche del Consultorio familiare

BORGOTARO

MERCOLEDÌ 3 OTTOBRE

Servizio Salute Donna – Ospedale di Borgotaro – ore 10

Inaugurazione della stanza di allattamento

TRAVERSETOLO

MERCOLEDÌ 3 OTTOBRE

Casa della Salute – Via IV Novembre 95 – ore 18

Incontro “Allattamento base della vita”

con le pediatre di libera scelta Sandra Mari

e Manuela Musetti

GIOVEDÌ 4 OTTOBRE

Casa della Salute – Via IV Novembre 95 – ore 9.30

Incontro “Racconti di latte…a più voci”: usanze, riti e ninna nanne dei vari paesi del mondo.

Con Fabiana Baudo mamme e cantante

(Università di Cremona)

DOMENICA 7 OTTOBRE

Casa della Salute Traversetolo –

Via IV Novembre 35 – dall’1 al 5 ottobre

“Tra passato e presente”: foto e oggetti

sull’allattamento e sulla cura del bambino

DA LUNEDI’ 1 A VENERDI’ 5 OTTOBRERE

Casa della Salute Traversetolo –

Via IV Novembre 35

“Tra passato e presente”: foto e oggetti

sull’allattamento e sulla cura del bambino

SAN SECONDO

GIOVEDÌ 4 OTTOBRE

Casa della Salute – Piazza Martiri della Libertà 24 – ore 17

Incontro della rassegna “Tè del giovedì”

con l’ostetrica della Casa della Salute

FIDENZA

SABATO 6 OTTOBRE

Piazza del Mercato – ore 10

Lettura teatrale “Legami di latte”

con Chiara Mignani, Daniela Stecconi, Rosanna Varoli. Alla fisarmonica Corrado Medioli.

In caso di maltempo l’incontro si terrà all’ex Macello, via Mazzini