Pd Parma: “Il Governo fa molta propaganda col decreto sicurezza ma non trova alcuna soluzione”

Il c.d. “decreto sicurezza” approvato dal Governo presenta molti aspetti di dubbia costituzionalità e rinnega valori etici che siamo convinti siano ancora patrimonio della maggioranza del popolo italiano, ponendo un’inaccettabile legame tra la questione della sicurezza e quella dell’immigrazione, che invece devono essere tenute ben distinte.

Il decreto, sbandierato ai quattro venti come risolutivo del problema della sicurezza, andrà a creare molti più problemi di quelli che si propone di risolvere, ma evidentemente è proprio questo l’obiettivo dell’attuale maggioranza.

Il Governo sceglie la strada della propaganda ideologica, andando a colpire il modello di integrazione diffusa che fino ad oggi ha dato ottima prova di funzionamento, il c.d. Sprar (sistema di protezione pubblico per richiedenti asilo e rifugiati), per tornare alle grandi concentrazioni di persone nei centri di accoglienza che già in passato hanno creato numerosi problemi di funzionamento.

Inoltre, la sostanziale eliminazione del permesso di soggiorno per motivi umanitari e l’allungamento dei tempi di permanenza nei centri di accoglienza, rischia di avere come unico effetto l’aumento dei casi di clandestinità, oltre ad abbandonare a se stesse migliaia di persone che ad oggi stanno intraprendendo percorsi di inserimento e integrazione.

Nessuna volontà del Governo di risolvere davvero il problema, piuttosto quello di continuare una infinita campagna elettorale sulla pelle degli italiani e dei migranti, al solo scopo di raccogliere consenso sulla paura delle persone.

Insomma, dopo aver tagliato i fondi alle periferie, anche a Parma, ed essersi attribuito il merito di assunzioni nelle forze dell’ordine in realtà decise dal PD, l’attuale Governo decide di distruggere un sistema di integrazione che funziona per sostituirlo con uno che andrà a creare più problemi di quelli attuali.

Segreteria comunale Partito Democratico di Parma