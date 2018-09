Tema in classe “come facciamo a cacciare Salvini?”, Vinci: “Fermare chi fomenta odio”

Dopo aver visto una fotografia di un quaderno con Tema in Classe con Titolo a scelta, in una scuola del bolognese, si rimane allibiti, tra questi uno infatti colpiva: “come facciamo a cacciare Salvini?”

Fino a pochi anni fa una foto del genere sarebbe stata etichettata come “falsa” senza neanche pensarci, oggi con l’odio che la Sinistra (pacifista, buonista, perbenista…) ha creato nei confronti del Ministro Salvini, questa fotografia risulta possibilmente reale e il fatto va appurato. Questo clima di tensione è in ogni caso colpa della Sinistra che ha finito da tempo gli argomenti politici di discussione e usa la demagogia come unica arma, con tutto quanto di negativo questo comporta.

Per avere un clima più sereno serve bloccare e punire chi fomenta l’odio, anche l’odio “pacifista/buonista”, dentro e fuori dalle istituzioni!

On. Gianluca Vinci

Segretario Lega Emilia

Vice Presidente Commissione Affari Costituzionali