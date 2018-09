La Paci ha aperto il primo convegno di Pet Therapy a Parma

L’Assessora alla Sanità ed al Benessere Animale del Comune di Parma, Nicoletta Paci, ha aperto il convegno: “Relazioni e progettualità di IAA – Interventi assistiti con animali”, che ha preso avvio, questa mattina, alle 9.30, al Cubo – 5 LAB di via Spezia.

Il convegno vuole essere un momento di incontro, confronto ed approfondimento in tema di esperienze ed efficacia degli interventi che coinvolgono gli amici a quattro zampe in percorsi terapeutici con persone con fragilità attraverso interventi assistiti con animali (IAA) all’interno di progetti di cura che guardano lo sviluppo o il ripristino dell’empatia ed al valore della relazione con gli animali, in contesti adeguati e collaborativi, per lo sviluppo del benessere e dello star bene dell’uomo e dell’animale.

L’associazione Impronte nell’Anima è promotrice dell’evento che vede il patrocinio del Comune di Parma, delle Aziende Sanitarie del territorio– Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma e Azienda USL di Parma e di Irecoop.

Il convegno ha visto gli interventi di Giovanna Campaniello in rappresentanza del Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma, Massimo Fabi, di Marta Viappiani psicoterapeuta e Presidente di Impronte nell’anima. I lavori proseguono con Gabriele Atnonioli ed il suo intervento relativoa a: “La mediazione degli animali nei percorsi terapeutici rivolti ai bambini con disturbo dello spettro autistico. L’esperienza nell’U.L.S.S. 9 Scaligera”; Annalisa Lombardini affronta le linee guida per gli IAA; Camilla Siliprandi parla del progetto: “Orme oltre le mura”, un’esperienza di interventi assistiti con i cani presso la casa circondariale di Verona: dalla sperimentazione ad un possibile modello operativo”. Carminio Gambacorta tratta di: “Il metodo Lesignola e gli IAA con minori con disagio”, mentre il professor Fausto Quintavalla parlerà di “Proposte dei Corsi di IAA a Parma”.