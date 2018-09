Sopralluogo al nido d’infanzia Bruco Verde

Proseguono i lavori di miglioramento sismico ed efficientamento energetico della struttura del nido d’infanzia Bruco Verde.

L’intervento è iniziato nell’estate del 2017 con la prima fase di miglioramento sismico (fondazioni e setti esterni in c.a.), sta proseguendo questa estate con la conclusione degli interventi di miglioramento sismico e il rifacimento integrale della copertura, e si concluderà l’estate prossima con la realizzazione di un nuovo sistema di facciate, che riqualificherà completamente la struttura anche sotto il profilo estetico.

L’assessore ai Lavori Pubblici Michele Alinovi insieme a Marco Ferrari di Parma Infrastrutture Rup dei lavori, Sara Malori Dl dei lavori e Davide Bottazzi direttore operativo, hanno effettuato un sopralluogo per constatare l’andamento dei lavori. “Continua il programma ‘Parma scuole sicure e sostenibili’ per rendere più sicure ed energeticamente efficienti le strutture scolastiche della città. Anche al Bruco Verde i lavori stanno rispettando i tempi previsti per la riqualificazione dell’edificio, che al termine degli interventi sarà come nuovo e sorprendentemente contemporaneo.” ha commentato l’assessore Alinovi.