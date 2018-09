Un milione di euro per la riqualificazione della Cittadella, al via il restaurato del portale monumentale

Ammonta a un milione di euro la somma stanziata dal Comune per dare seguito al secondo stralcio del progetto esecutivo relativo al “Piano Integrato di Riqualificazione e messa a sistema dei Parchi e delle Piazze Storiche della città” che riguarda, in questo caso, la riqualificazione dell’ingresso monumentale della fortezza della Cittadella. L’intervento è stato promosso dall’assessorato ai lavori pubblici, guidato da Michele Alinovi, e sarà completato con altre azioni di riqualificazione del parco.

“Si tratta di lavori improcrastinabili – spiega l’assessore Alinovi – che verranno realizzati tenendo conto delle esigenze dei fruitori del parco: per l’intera durata del cantiere rimarrà percorribile la pista utilizzata dai podisti, così come l’accesso da viale Rimembranze dove è stato allestito il cantiere”.

Il progetto di restauro dell’antico portale è stato approntato da Parma Infrastrutture Spa e prevede il restauro della porta d’ingresso monumentale: l’ingresso settentrionale della Fortezza della Cittadella è costituito da un portale trionfale che si sviluppa su tre livelli. Al livello inferiore è presente un androne a tre campate che consente l’accesso alla fortezza; il livello superiore, invece, costituisce, in parte, un camminamento pedonale asfaltato e in parte è occupato da un edificio di modeste dimensioni un tempo adibito ad abitazione del castellano. Esternamente il portale presenta un rivestimento in pietra, mattoni ed elementi decorativi in marmo.

L’intervento di restauro porrà rimedio al degrado dell’antica struttura dovuto alla sua vetustà, agli agenti atmosferici, all’inquinamento ed alle infiltrazioni d’acqua nella parte a volte dell’androne. Il progetto di consolidamento punta a risolvere le diverse problematiche con interventi mirati. Da un punto di vista strutturale verranno riparate le lesioni e si procederà alla messa in sicurezza dei paramenti murari. E’ in programma il consolidamento delle volte di ingresso dell’androne ed il restauro degli elementi architettonici e delle sculture in pietra del portale di ingresso con la pulizia degli elementi lapidei e la revisione del sistema di copertura al fine di consentire un giusto deflusso delle acque meteoriche. Verrà sistemata anche la parte in mattoni faccia a vista del portale che dà verso l’interno del parco.

Sempre nell’androne di ingresso verranno rifatti gli intonaci e verrà rinnovato il tinteggio con colori in linea con il nuovo impianto di illuminazione. Per ovviare al problema delle infiltrazioni nell’androne, è stato programmato il rifacimento del camminamento superiore. Migliorie sono previste per il piccolo fabbricato a lato del camminamento che sarà interessato dal rifacimento del tetto e degli intonaci.