Presto ultimato il Parco di Via Lagazzi: sopralluogo al cantiere

Il Parco promesso ai cittadini sta prendendo vita. Sopralluogo dell’Assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Parma Michele Alinovi, della progettista Sabrina Colmann e del responsabile della sicurezza Fulvio Grignaffini al Parco di Via Lagazzi, nella frazione di San Prospero.

I lavori che stanno procedendo secondo cronoprogramma, realizzati dalla Fea Srl di Castelfranco Emilia, e già in stato avanzato, si concluderanno con la piantumazione di essenze arboree il prossimo novembre.

Presto, quindi, una bella novità per i residenti: parco giochi attrezzato, percorsi pedonali, illuminazione e tanto verde per un luogo che vuole diventare un vivace luogo di aggregazione per le famiglie di San Prospero realizzato in prossimità del nido d’infanzia.

