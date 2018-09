Art.1 – Mdp Parma spinge sulla ripresa del processo congressuale di Leu

‘Tornare tra le persone per fare politica riscoprendo i valori della sinistra, ripartendo dai nostri territori in vista della nascita di Liberi e Uguali .” ha dichiarato Gessica Allegni ”fondamentale anche lanciare una mobilitazione locale e nazionale per opporci alle iniziative del governo sovranista, come il decreto dignità e il decreto sicurezza, provvedimenti inutili e frutto delle peggiori politiche di destra”.

Durante l’affollata assemblea svoltasi nella sede di viale Piacenza, tanti iscritti sono intervenuti per fare proposte e per sviscerare i principali nodi politici, come la collocazione europea in vista delle prossime elezioni, la proposta di istituire tavoli di lavoro per il confronto e la richiesta di una maggiore presenza sui temi di lavoro e lotta alla povertà.

All’assemblea è stata presentata anche la nuova segreteria provinciale dalla segretaria cittadina Mirella Caffettani (nella foto), ne fanno parte: Francesco Samuele, Franco Manfrini, Yuri Ferrari, Valerio Bersiga e Paola Tommaselli. ”Siamo già al lavoro” spiega la segretaria Mirella Caffettani ” in queste settimane stiamo incontrando i gruppi locali del territorio parmense, tenendo conto dei loro bisogni e necessità, come l’assistenza alle fasce più deboli, l’ambiente, la sanità e la sicurezza”