Nuovi lavori di manutenzione stradale a Borgotaro

In corso in questi giorni ulteriori importanti lavori di manutenzione straordinaria sulle strade comunali, grazie ai fondi regionali ottenuti dal Comune di Borgo Val di Taro attraverso l’Unione dei Comuni.

In particolare, sono in realizzazione interventi di asfaltatura per circa 30.000 euro su via Osacca, Via Capitelli e Via dei Platoni. Altri 48.000 euro, invece , riguardano lavori di miglioramento del sistema di tombinature , raccolte acqua ed asfalti su Viale Bottego. Quest’ultimo intervento si inserisce nella programmazione di investimento su Viale Bottego : nello scorso anno è stata completamente riasfaltata la parte viabilistica, ora si interviene nella parte dei parcheggi ed è già stata progettata e finanziata la completa riqualificazione della parte pedonale/mercatale per la prima metà del 2019.

“Grazie al finanziamento del Fondo per la Montagna della Regione Emilia Romagna ed al supporto dell’Unione dei Comuni, il nostro Comune ha potuto beneficare di questo finanziamento di quasi 80.000 euro , che vanno ad aggiungersi ai fondi significativi di Bilancio comunale sulle manutenzioni ordinarie e straordinarie delle nostre strade”, ha commentato il Sindaco di Borgotaro Diego Rossi , “Prosegue quindi il nostro lavoro di attenzione e di ancora maggiore investimento sulla sicurezza delle nostre strade, che nell’ultimo triennio, ha avuto un particolare impulso da parte della nostra amministrazione”.