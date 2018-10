Alla corte del Fungo Porcino ad Albareto, il re dell’Appennino

Dal 5 al 7 ottobre 2018 c’è la 23esima Fiera Nazionale del Fungo Porcino di Albareto (PR), punto di riferimento in Italia, con stand enogastronomici, corsi di cucina, tanti eventi per grandi e piccoli.

Tra i boschi, la vegetazione e i corsi d’acqua che si snodano sull’Appennino Parmense cresce il re dei funghi, il fungo porcino. Perla di preziose ricette e ricercato dai ristoranti, il fungo porcino cresce per oltre 5 mesi all’anno nel territorio di Albareto (PR), a quote che vanni dai 500 ai 1.600 metri di altitudine. È in questo paese di circa 2.200 abitanti che ogni autunno si celebra il rinomato prodotto dei boschi con una manifestazione diventata ormai storica e punto di riferimento in Italia.

È la 23esima Fiera Nazionale del Fungo Porcino di Albareto, che dal 5 al 7 ottobre 2018 invita buongustai e appassionati tra profumati stand enogastronomici, menu a “tutto fungo”, escursioni, musica, eventi di micologia, corsi di cucina, show cooking e attività per bambini. Cuochi ed estimatori mettono alla prova le loro arti, per 3 giorni dedicati all’eccellenza della Val Gotra: Albareto, infatti, sorge nel cuore del territorio del Fungo IGP di Borgotaro, prodotto di qualità superiore tutelato dal 1993. La manifestazione è inoltre gemellata dal 2012 con la Fiera del Tartufo Bianco di Alba (CN) e vede la partecipazione di aziende delle Langhe con i loro prodotti tipici.

La Fiera Nazionale del Fungo Porcino di Albareto, realizzata grazie all’impegno e alla dedizione dei volontari, nasce in collaborazione con il Comune di Albareto, il Consorzio del Fungo IGP, la Provincia di Parma, la Regione Emilia Romagna e il Circolo Culturale l’Albero. Gode del patrocinio del Ministero dello Sviluppo Economico.

PROGRAMMA

Venerdì 5 ottobre

Ore 17.00 Inaugurazione della 23° Fiera Nazionale del Fungo Porcino di Albareto

Ore 17.30 Interventi Autorità

Mercato delle Specialità

Ore 17.00 Apertura Stand Enogastronomici

Palafungo

Ore 18.00 Aperitivando col porcino

Ore 19.00-20.00 “BOLLE D’AUTUNNO” con presentazione e degustazione di spumanti a cura del sommelier Paolo Marlat

Ristorante

Ore 19.00 Cena inaugurale a cura dello Chef Cristian Broglia

Zona Disco

Ore 22.00 Serata a cura di ALTEREGO & DJ Set

Sabato 6 ottobre

Palafungo

Ore 11.30-13.00: Kids Lab – “LA PIÙ BELLA DEL REAME”. Laboratorio ludico di degustazione per bambini (accompagnati) sulle mele nostrane – Unione dei Comuni Valli Taro e Ceno in collaborazione con Parchi del Ducato

Ore13.30-14.30: Cooking show– LA RIVOLUZIONE DEL RISOTTO – Maria Amalia Anedda

Ore 15.00-16.00: Laboratorio Adulti – VADE RETRO BOTULINO! Come conservare in casa – Valico Terminus

Ore 16.30-17.30: Cooking show – I GUSTI DELL’APPENNINO – Mario Marini

Ore 18.00-19.45: Laboratorio Adulti – I SAPORI DELLE TERRE DI PARMA – Azienda Stuard

Ore 21.00-23.30: EMERGENZA COCKTAILCATERING by BRUNO VANZAN: workshop e cocktail in vendita

Ristorante

Ore 19.00: Cena speciale a cura dello Chef Vincenzo Sangiorgio

Zona Disco

Ore 22.00: Serata Disco con TARO TARO STORY 90 TO DANCE GENERATION

Domenica 7 ottobre

Palafungo

Ore 10.00-10.45: Degustazione – CONFRATERNITA LIGURE

Ore 11.00-12.00: Laboratorio adulti – ALLA SCOPERTA DI ORZO TOSTATO E CANAPA. Proprietà, utilizzi e degustazione – Nuova Pasticceria Lady (San Secondo P.se)

Ore 12.00-13.00: Laboratorio adulti – I MILLE VOLTI DEL MIELE – Gianluca Varesi (Apicoltura Lavilla) in collaborazione con Azienda Agricola Capriss

Ore 13.30-14.30: Cooking Show – LA DOMENICA DEL FUNGO – Marco Furmenti

Ore 15.00-16.00: Laboratorio Adulti – RACCONTARE IL RE DEL BOSCO: IL FUNGO PORCINO – Borgolab

Ore 16.30-17.30: Laboratorio Adulti – BIODIVERSITÀ E SALUTE. Laboratorio sulla pecora cornigliese e MAB Unesco, con gli Chef LILT Pier Luigi Pellegri e Marco Morganti – Carni di Langhirano

Zona Disco

Ore 20.30 Serata con l’orchestra Luca Canali

E inoltre:

Ristorante con menu a base di funghi a pranzo e a cena (700 posti a sedere)

Baby Parking, in collaborazione con le maestre dell’asilo di Albareto e l’associazione “Amici del Museo Guatelli”

Escursioni guidate di Trekking e Mtb (partenza nel piazzale della fiera)

Street Food

Esposizione mezzi agricoli storici (domenica ore 16.00 Mestieri storici – Antica aratura)

Mercato

Mostra micologica

Giochi in Fiera

Baby Luna Park

Servizio Bar

Servizi parking

L’orario degli stand enogastronomici:

venerdì 17.00-23.00;

sabato 9.00-23.00;

domenica 9.00-19.00

Il programma può subire variazioni negli orari e nell’inserimento di eventi.

Gli eventi si svolgono all’interno del Palafungo.

Le attività hanno luogo nelle strutture e negli spazi della Fiera, a orari definiti o in continuità.