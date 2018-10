Collecchio: tre denunce dei Carabinieri per possesso di arnesi atti allo scasso e atti a offendere

I Carabinieri della Stazione di Collecchio, coadiuvati dai colleghi di Sala Baganza, hanno intercettato un’autovettura con all’interno diversi arnesi atti allo scasso e atti ad offendere.

In particolare, nel corso dei predisposti servizi di controllo del territorio finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati contro il patrimonio, specie furti in abitazione, nella mattinata di lunedì, da alcuni cittadini, era stata segnalata, ai Carabinieri di Sala Baganza, un’autovettura Fiat Croma SW con a bordo alcune persone che, con fare sospetto, si aggiravano in un quartiere residenziale di Felino.

I cittadini hanno allertato i militari di Sala Baganza fornendo loro la descrizione del mezzo e la probabile via di fuga. Da un controllo al sistema di videosorveglianza si è subito appurato che l’autovettura in questione si stava velocemente allontanando in direzione Collecchio. I Carabinieri di Sala Baganza comunicano così la direzione di fuga ai colleghi di Collecchio i quali intercettano l’auto segnalata in pieno centro cittadino.

Ne nasce un breve inseguimento al termine del quale gli occupanti abbandonano repentinamente il mezzo, a bordo strada, per poi scendere velocemente e cercare una breve fuga a piedi. Dall’auto scendono: un minorenne di anni 14, che si trovava alla guida del veicolo, e due donne maggiorenni, tra cui, la mamma dell’adolescente alla guida: A.Y cl’ 87 e S.L. cl’ 99. Interpellati sul motivo della loro corsa e della fretta ad abbandonare il mezzo non fornivano giustificazioni plausibili e venivano quindi tutti accompagnati in caserma.

Da una perquisizione all’autovettura sono stati rinvenuti diversi arnesi atto allo scasso tra cui cacciaviti, chiavi, forbici, taglierini nonché torce, guanti e uno spray al peperoncino (modello non autorizzato alla libera vendita). L’auto, inoltre, era priva di copertura assicurativa e senza libretto di circolazione motivo per il quale veniva sottoposta a sequestro. Inoltre a carico della A.Y., madre del ragazzo alla guida, venivano elevate numerose contravvenzioni al C.D.S. tra cui l’incauto affidamento di veicolo a minore. Per le due donne maggiorenni, già gravate da precedenti di polizia in materia di reati contro il patrimonio, è stato proposto l’emissione del foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nei comuni di Sala Baganza, Collecchio e Felino.

Le due donne compreso il minore sono stati denunciati per possesso di arnesi atti allo scasso e oggetti atti ad offendere.