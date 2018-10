Al centro diurno Parma Centro storie di nonni raccontate ai più piccoli

Festa dei nonni al Centro Diurno per anziani Parma Centro. Ospiti della giornata, dedicata all’importante ruolo dei nonni nelle famiglie, tanti bimbi accompagnati dalle Tagesmutter dell’Associazione Un Villaggio per Crescere. Palline colorate, favole lette ad alta voce e lo sgambettare allegro dei piccoli ha creato un clima di allegria per gli ospiti del Centro di Piazzale Allende.

Ospiti dai capelli d’argento che, grazie agli operatori della Cooperativa Società Dolce, trascorrono insieme diverse ore della giornata con attività e laboratori di stimolazione cognitiva per il mantenimento delle capacità residue. Un merenda insieme, piccoli e grandissimi, ha suggellato la complicità che si è creata tra le generazioni presenti nel salone delle feste.

Nel pomeriggio onore alla memoria e alla cultura popolare che gli anziani possono tramandare con la presentazione del volume-diario della brillante 94enne Maria Pangrazio. Il Centro ha raccolto il vissuto di questa signora lucidissima che legge, dipinge e racconta. Maria nata a Postumia Grotte nel 1925 (cittadina oggi istriana) ha riassunto l’epopea della sua famiglia divisa dalla Guerra e il dramma dell’esodo che l’ha portata a Parma.