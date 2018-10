Francesca Gambarini è il nuovo commissario di Forza Italia per la provincia di Parma. Callori: “Grazie a tutti”

La fidentina Francesca Gambarini, capogruppo di Forza Italia al Consiglio comunale di Fidenza, è il nuovo commissario di Forza Italia per la provincia di Parma.

L’incarico è stato ufficializzato nella serata di ieri del neo commissario regionale, onorevole Galeazzo Bignami. “Ringrazio l’amico on. Galeazzo Bignami per la fiducia mostrami nell’affidarmi questo incarico e l’amica sen. Anna Maria Bernini per il sostegno che non mi hai mai fatto mancare – commenta Gambarini – . Il tempo di perdersi in chiacchiere però è finito: c’è tanto da fare per ricostruire e rilanciare il partito a Parma, in città e provincia. Il lavoro da fare è molto e il tempo poco perchè il primo appuntamento importante è vicino: la prossima primavera ci saranno le elezioni amministrative in tanti comuni della nostra provincia. E a tal proposito prenderò subito contatti con i nostri alleati di centrodestra per costruire insieme l’alternativa alla sinistra.

Da oggi Forza Italia nel parmense cambierà registro: da un lato valorizzeremo chi già si impegna con passione e competenza per il proprio paese, dall’altro saremo aperti a idee e energie nuove. Sarò a disposizione e a servizio del territorio con il consueto impegno e la consueta passione per il mio territorio. Da oggi si volta pagina”.

___

“Ho intrapreso una bella esperienza il 5 febbraio 2015 come Coordinatore Provinciale di Parma e provincia e nonostante non conoscessi nel dettaglio la realtà parmense si è creato feeling sia con i cittadini sia con i Coordinatori provinciali degli altri partiti: con Emiliano Occhi della Lega Nord, con Massimo De Matteis di Fratelli d’Italia, oltre che con i referenti dei movimenti civici e degli altri partiti legati al Centro Destra.

Un doveroso ringraziamento per la preziosa collaborazione a Sindaci, Assessori e Consiglieri Comunali della città e della provincia per la disponibilità dimostrata e per l’appoggio e la collaborazione. Gratitudine anche nei confronti degli organi di informazione puntuali e precisi nelle pubblicazioni.

Infine un sentito saluto e grazie a Coordinatori Comunali e ai Cittadini di Parma e provincia con i quali mi sono spesso rapportato e confrontato durante i numerosi incontri organizzati sul territorio.

Per me la Politica e la sua pratica è una passione che va vissuta al 100% e che deve essere al servizio dei cittadini; quando è intesa solo come potere e interesse non mi appartiene.

In questi anni a Parma Forza Italia con il Centro Destra ha ottenuto grandi soddisfazioni affermandosi in parecchi comuni e ribaltando risultati dopo anni di amministrazioni di sinistra, così come ha avuto momenti di rammarico – il risultato a Parma città con scelte calate dall’alto, e le recenti elezioni a Salsomaggiore il cui risultato positivo non è stato raggiunto grazie all’ambiguità di alcune persone.

Si conclude l’ esperienza politica sul territorio parmense ma non finisce l’amicizia e il rapporto umano con le persone che ho avuto modo di incontrare e conoscere e il bilancio è sicuramente positivo: ho ricevuto tanto dalle persone e ritengo di non essermi mai risparmiato cercando di fare il meglio per la collettività”.

Fabio Callori

___

Il direttivo di Forza Italia Giovani Parma, nelle persone dei coordinatore provinciale Nicolas Brigati e del coordinatore cittadino Jacopo Rosa si complimentano con la nuova coordinatrice provinciale di Forza Italia, Francesca Gambarini e il nuovo commissario regionale Galeazzo Bignami. “Siamo convinti – affermano Brigati e Rosa – che la nomina di Francesca e Galeazzo a commissari regionale e provinciale sia la miglior scelta che il Partito potesse fare in questo momento, in ottica di rilancio di Forza Italia”.

Una scelta che i due coordinatori definiscono “chiara e significativa” anche nell’ottica di tenere unita la coalizione di centro destra con Lega e Fratelli d’Italia in vista delle prossime elezioni amministrative del parmense che sono previste per maggio 2019. “Francesca e Galeazzo – concludono i due coordinatori di FI Giovani – saranno in grado di portare avanti i valori che hanno da sempre contraddistinto Forza Italia ed è una vera e propria boccata d’ossigeno per il Partito a livello provinciale: con lei inizieremo la vera #RivoluzioneForzaItalia che ripartirà dalle nostre piazze e dalla nostra gente”.