La Benassi nominata membro del Political Advisory Committee

L’assessora alle Politiche di sostenibilità ambientale Tiziana Benassi è stata nominata membro del Political Advisory Committee (PAC – Comitato di indirizzo politico) dell’iniziativa Civitas, principale programma della UE in tema di mobilità sostenibile, proprio in occasione del Civitas forum 2018 che si è svolto nei giorni scorsi ad Umea (Svezia).

Tiziana Benassi è stata scelta, insieme ad altri 14 politici provenienti da tutta Europa, sulla base del curriculum e di una lettera motivazionale in cui l’Assessora ha espresso la propria visione di città del futuro, dove il dialogo tra le città e la Commissione UE (nel ruolo di definizione delle politiche comunitarie) è fondamentale.

“Sono onorata – dichiara l’assessora Tiziana Benassi – di far parte di questo organismo europeo e condividere le mie idee di città del futuro con altri politici fortemente motivati come me a migliorare le strategie europee in tema di mobilità. Un impegno che porterò avanti con passione ed entusiasmo per i prossimi due anni, cercando di lasciare un’impronta “più sostenibile per tutti”. Mi farò portatrice delle esigenze delle città medie, come Parma, che sono il laboratorio ideale per sperimentare le misure innovative impegnandomi in particolare ad intercettare nuove opportunità di finanziamento e collaborazione con le città e i centri di ricerca più avanzati.”

Il mandato per il PAC, soggetto che svolge la funzione di raccordo tra gli Stati europei aderenti e la Commissione UE, dura 2 anni (nel mandato precedente lo stesso ruolo era stato ricoperto da Gabriele Folli) e nel corso di quest’ultima riunione ne è stato rinnovato anche il comitato politico, attraverso la nomina del nuovo presidente Dejan Crnek, assessore di Lubiana (Slovenia), e del nuovo vicepresidente Margareta Ronngren, assessora di Umea (entrambi già membri del vecchio PAC).

Civitas – acronimo di Città, vitalità e sostenibilità – fa parte della programmazione europea per l’implementazione di strategie di trasporto urbano sostenibili ed è un network di circa 350 città europee che scambiano esperienze e buone pratiche di mobilità.

Lanciato nel 2002, rappresenta oggi la principale iniziativa comunitaria in tema di mobilità per promuovere e implementare misure di trasporto urbano sostenibili, pulite ed efficienti dal punto di vista energetico, implementare pacchetti integrati di tecnologia e strategie nel settore energetico e dei trasporti e costruire massa critica e mercato per l’innovazione.

Civitas è anche il principale strumento di finanziamento della Commissione UE che ogni 5 anni sovvenziona direttamente i progetti più innovativi e ambiziosi in grado di testare misure in campo mobilità (trasporto pubblico, spostamenti casa-scuola e casa-lavoro, sicurezza, ciclabilità, mobilità elettrica, logistica urbana, pianificazione integrata) nelle città europee: ad oggi, più di 800 misure, che da allora hanno migliorato la mobilità nelel città di tutta Europa, sono state testate ed implementate attraverso i progetti dimostrativi finanziati all’interno del programma.