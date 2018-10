Il Sindaco e le assessore Benassi e Seletti con gli studenti per parlare di accessibilità urbana

Questa mattina il sindaco Federico Pizzarotti, l’assessora alle Politiche di sostenibilità ambientale Tiziana Benassi e l’assessora ad Educazione ed Inclusione Ines Seletti hanno ricevuto, insieme alle classi 5D e 4G del liceo delle Scienze Umane “A. Sanvitale” e ai loro insegnanti, lo studente Jacopo Ulivi, che, diplomatosi l’anno scorso presso l’Istituto, ha elaborato una relazione per l’esame di maturità dal titolo “Tra storia e realtà – Percorsi accessibili” sul tema dell’accessibilità urbana, condizione importante per garantire a tutti i cittadini uguali opportunità.

Jacopo Ulivi è un ragazzo con disabilità che si è diplomato presso il Liceo Statale delle Scienze Umane “A. Sanvitale” nell’anno scolastico 2017/2018, affiancato dall’insegnante di sostegno Aurora Polimeni, presente anche questa mattina all’incontro.

La relazione “Tra storia e realtà – Percorsi accessibili” che Jacopo ha portato all’esame di maturità riguarda i criteri di accessibilità e di mobilità urbana con cenni storici su Parma (sono presenti informazioni sul Palio di Parma e sulle 5 Porte), dove Jacopo abita e vive la sua quotidianità.

L’incontro è stato l’occasione, anche per presentare brevemente il testo e per confrontarsi su questi temi, attraverso la simulazione di un Consiglio Comunale in cui i ragazzi hanno discusso e fatto proposte agli Amministratori che, infine, li hanno accompagnati in una visita nelle stanze del Municipio, compreso l’ufficio del Sindaco.