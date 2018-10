Medesano: ruba un distributore automatico e poi lo cede in comodato d’uso… denunciato

I Carabinieri della Stazione di Medesano hanno denunciato in stato di libertà per furto aggravato un cinquantenne di Noceto, accusato di aver asportato, da un bar di Parma, un distributore automatico di gadget per poi cederlo in comodato d’uso ad un esercizio commerciale del proprio paese. Il distributore in argomento, sottratto il 13 settembre scorso, è stato tuttavia riconosciuto dal legittimo proprietario che ha informato i Carabinieri. Gli approfondimenti investigativi hanno consentito di ricostruire la vicenda e per l’uomo è scattata la denuncia per furto aggravato.