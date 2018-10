Blocco dei Euro 4, Gambarini (FI) replica a Gazzolo: “Scelta che mette in difficoltà i cittadini”

“Il divieto per i diesel euro 4 crea difficoltà a cittadini e imprese. Questa è la realtà. A prescindere da quello che pensa l’assessore Gazzolo. Forse, abituata com’è a vivere nei palazzi bolognesi, non sa che vietare i diesel euro 4 significa obbligare tanti parmigiani a cambiare auto e non tutti possono permetterselo”.

Così inizia la replica di Francesca Gambarini, neocommissario provinciale di Forza Italia, all’assessore regionale Paola Gazzolo sul tema del blocco dei diesel euro 4.

“Quello che non si capisce – prosegue Gambarini – però è perchè prima di arrivare a questa affrettata ed assurda decisione non si sia pensato di investire sul miglioramento e efficientamento degli autobus e sul potenziamento del trasporto pubblico, invogliando così i cittadini ad utilizzare il trasporto pubblico con prezzi calmierati dei biglietti e a non usare quindi la macchina. Questa, insieme ad una serie di incentivi per chi decide di rottamare la propria vecchia auto per acquistarne una meno inquinante, sarebbe stata una vera politica in favore dell’ambiente. Così facendo, invece, si creano solo difficoltà ai cittadini, e soprattutto a chi l’auto la usa per lavoro e non può fare diversamente. Che sia una mossa per andare a cercare i voti degli iperambientalisti?”.