Nuovi ponti in strada San Rocco

Proseguono i lavori dedicati alla messa in sicurezza delle strade e al restauro delle infrastrutture: in strada San Rocco sono infatti terminate le operazioni di restauro e consolidamento del ponte sul canale Galasso, che è stato riaperto al traffico, e sono in fase avanzata i lavori sul ponte successivo, sul Navigaruzzo Nuovo: “la volontà – sottolinea l’assessore ai Lavori pubblici Michele Alinovi – è quella di intervenire anche sulle infrastrutture minori fuori dal centro urbano, per garantire la sicurezza viabilistica e preservare un patrimonio architettonico che contribuisce alla bellezza del nostro paesaggio rurale”.

L’intervento del ponte sul canale Galasso ha riguardato sia la struttura portante che l’originale aspetto estetico dell’infrastruttura, andando a creare una struttura autonoma in cemento armato al di sotto della superficie carrabile, alla quale è demandata completamente la funzione statica, e mantenendo l’arco storico ed i muretti laterali di contenimento che hanno ad oggi la sola funzione abbellente.

La struttura in cemento armato è stata calcolata, progettata e realizzata pensando anche ad un eventuale allargamento futuro del ponte e di conseguenza ad un ridisegno di tutta la viabilità limitrofa, prendendo in considerazione i carichi accidentali che ne deriverebbero.