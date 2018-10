Tre Bicchieri per Callas: Monte delle Vigne è Gambero Rosso

La malvasia 2015 di Monte delle Vigne, Ozzano Taro (PR), ottiene l’ambito riconoscimento della guida enologica Gambero Rosso.

Il nome parla già della sua eccezionalità, evocando l’idea di una nota permanente, che resta impressa a lungo nella memoria, prima ancora che nel palato e nelle narici. Bianco ottenuto da Malvasia di Candia Aromatica in purezza, affinata per sei mesi in acciaio, Callas 2015 è un vino intrigante con naso ampio e intenso che ha conquistato gli esperti di Gambero Rosso, convincendoli ad assegnarli per la prima volta il prestigioso riconoscimento dei 3 bicchieri.

Ormai abituata ai premi ma mai appagata dai risultati raggiunti, Monte delle Vigne di Ozzano Taro (PR) vede quindi arricchirsi un palmares che evidenzia la qualità dei prodotti ma anche la validità di un terroir straordinario ai piedi dell’appennino parmense e una filosofia di rispetto dell’ambiente che ha plasmato i contorni di una missione verso la sostenibilità e l’agricoltura biologica di precisione.

Eccellente con prosciutti di lunga stagionatura ottimo anche in abbinamento a pesce e crostacei di sapore intenso, foie gras e formaggi erborinati, Callas 2015 si esibisce dunque in un acuto su note floreali e aggrumate di grande finezza, ribadendo ancora una volta la posizione di Monte delle Vigne ai vertici della produzione enologica Italiana.