Le nuove droghe sintetiche: conoscerle per prevenirle

L’Auditorium del Plesso Polifunzionale del Campus Scienze e Tecnologie dell’Università di Parma ha ospitato un convegno che ha fatto il punto sul drammatico tema del consumo di stupefacenti soprattutto in tra le giovani generazioni.

“Le nuove droghe sintetiche: conoscere per prevenire” ha coinvolto esperti ed operatori sul campo in una tavola rotonda a 360 gradi organizzata dall’Ateneo con il patrocinio del Comune di Parma e con il contributo della Fondazione Cariparma. Il programma che si articola su due giornate è stato pensato per presentare le ultime frontiere del fenomeno droga a un pubblico di docenti e studenti universitari e delle scuole superiori di primo e secondo grado, di persone coinvolte professionalmente nella lotta contro le droghe, di cittadini impegnati socialmente in quest’ambito o semplicemente interessati al tema.

Un momento d’incontro trasversale, con la partecipazione di relatori di rilievo internazionale, per diffondere un’ampia conoscenza del fenomeno per favorire lo scambio di competenze ed esperienze a cui erano presenti autorità civili e militari e anche Nicoletta Paci, assessora con delega alla Sanità del Comune di Parma. “L’iniziativa analizza un tema molto sentito, per il quale vanno indagate effetti e ragioni delle dipendenze.” Ha detto l’assessora Paci tra i saluti inaugurali del convegno “Le motivazioni possono essere rintracciate nelle carenze affettive o sociali, e possono emergere grazie all’attività quotidiana che i Centri Giovani svolgono a fianco dei ragazzi. Rintracciare le ragioni di un disagio di una mancanza può aiutare a prevenire l’abuso di queste sostanze devastanti a cui i ragazzi spesso si affidano anche con superficialità. Questo convegno innovativo e ricco produrrà sicuramente effetti e utili ricadute nella lotta verso gli stupefacenti e verso il loro utilizzo per il nostro territorio”.