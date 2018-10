Il Comune di Parma alla Marcia della Pace Perugia – Assisi

Una delegazione, guidata dal presidente del Consiglio Comunale, Alessandro Tassi Carboni, ha preso parte alla Marcia della Pace Perugia – Assisi.

Si è trattato di un momento particolarmente significativo in quanto collegato alla rassegna: “Parma Città dei Diritti” che è stata presentata qualche giorno fa in municipio dall’Assessora alla Partecipazione e Diritti dei Cittadini, Nicoletta Paci. L’Amministrazione Comunale di Parma ha voluto celebrare il 70° anniversario della firma della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, sottoscritta all’ONU il 10 dicembre 1948, con u ricco calendario che propone eventi, performance, azioni teatrali e incontri che si articolano da ottobre a dicembre con l’obiettivo di riflettere sul tema dei diritti e doveri individuali e collettivi.

La Marcia della Pace Perugia – Assisi di domenica 7 è stata anticipata da un momento di confronto ed approfondimento proprio sui temi della pace e dei diritti umani.

I Consiglieri Valeria Ronchini, Nabila Mhaidra e Oronzo Pinto, unitamente al Presidente del Consiglio Alessandro Tassi-Carboni, hanno partecipato, sabato 6 ottobre 2018, nell’ambito del Meeting Nazionale Diritti & Responsabilità, all’incontro “Cantieri di Pace” – Assemblea Nazionale degli Enti Locali per la pace e i diritti umani. L’occasione è stata utile per portare l’esperienza e l’impegno della città di Parma sul tema, rilevando, come hanno rimarcato i rappresentanti della delegazione parmigiana, “la necessità di rinnovare l’impegno per il coinvolgimento e sensibilizzazione dei cittadini che meno si sentono coinvolti. Serve un cambio dei codici comunicativi per arrivare a tutti”.

La domenica, insieme alla Consigliera Daria Jacopozzi, la delegazione parmigiana si è unita al grande popolo della Pace – composto da oltre 100.000 cittadini felici e colorati, nonostante il tempo inclemente – per marciare insieme da Perugia ad Assisi portando in prima fila il Gonfalone della città e condividendo un messaggio di responsabilità e cura verso quei valori che compongono l’identità di una comunità solidale per la difesa dei diritti di ogni donna e uomo.