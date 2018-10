Salute Mentale: “Tutti matti per il riso” con Progetto Itaca Parma

Torna “Tutti Matti per il Riso”, l’iniziativa promossa dalla Fondazione Progetto Itaca Onlus in circa 50 piazze italiane in occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale: un evento – quest’anno alla sua quarta edizione – che vuole contribuire a sradicare l’emarginazione e lo stigma che ancora avvolge le persone che soffrono di disturbi psichici e le loro famiglie.

Sabato 13 e domenica 14 ottobre, dalle 9 alle 18, i volontari di Progetto Itaca Parma allestiranno il proprio gazebo in Piazza della Steccata, in Via Mazzini e nel piazzale del Centro Commerciale Eurotorri.

A tutti coloro che sceglieranno di aderire all’iniziativa verrà offerto, a fronte di una piccola donazione, una confezione personalizzata da 1 kg di riso Carnaroli, il Re dei risi. Con i fondi raccolti l’associazione, che offre gratuitamente servizi e iniziative di informazione, prevenzione, supporto e riabilitazione rivolti a persone affette da disturbi della salute mentale e di sostegno alle loro famiglie, potrà proseguire a sostenere le proprie attività: tra queste il programma per il recupero dell’autonomia socio-lavorativa “Club Itaca Parma”, il corso di formazione “Da Famiglia a Famiglia”, il gruppo di Auto Aiuto per famigliari e il progetto di prevenzione nelle scuole superiori “A Scuola con Progetto Itaca”.