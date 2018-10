FdI: “Bene la revoca dello stop euro 4. Non servono le soluzioni esemplificative”

Siamo lieti di apprendere che il Governatore della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini ha revocato il divieto di circolazione per le autovetture euro 4.

Il Circolo comunale di Fratelli d’Italia si è da subito impegnato contro un provvedimento reputato da noi e dalle centinaia di cittadini cofirmatari castrante e non risolutivo. Il problema del contenimento delle emissioni inquinanti per essere risolto ha bisogno di strategie e misure applicate sul lungo termine e non di mere soluzioni esemplificative, che sono l’ unica azione possibile solo in casi critici.

Ringraziamo tutte le forze politiche, le associazione di categoria della città che si sono battute contro il provvedimento che rimane circoscritto come misura di emergenza.

Vincenzo Sibilio, coordinatore circolo comunale Parma Fratelli d’Italia