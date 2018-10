Federconsumatori a Congresso: riconfermato presidente Fabrizio Ghidini

A trent’anni dalla fondazione, Federconsumatori sta tenendo il suo ottavo congresso. A Parma l’assise, che si è tenuta ieri, 10 ottobre, nel salone Trentin della Camera del Lavoro, si è conclusa con la rielezione del presidente Fabrizio Ghidini.

Nella sua introduzione ha ripercorso il cammino di crescita compiuto dall’associazione, in termini di iscritti, di numero di pratiche e di iniziative sul territorio. L’ambito in cui si registra la maggior attività di tutela dei consumatori rimane quella della telefonia. Segue quello della tutela dei risparmiatori che in questi anni ha avuto un forte sviluppo superando l’attività dei comparti delle forniture elettriche e del gas.

La crescita dell’attività di tutela e di consulenza è stata favorita dall’impulso dato alla presenza sul territorio di Federconsumatori, presente con sedici sportelli, capaci di garantire vicinanza ai cittadini sia in città che in provincia.

Ghidini, nel suo intervento, ha ringraziato la squadra di Federconsuamtori composta da 25 consulenti che con attività volontaria ricevono, ascoltano, consigliano e tutelano le migliaia di cittadini che ogni anno si rivolgono all’associazione chiedendo risposte su un ventaglio sempre più ampio di questioni.