Fiore di Forza Nuova a Parma per parlare di Siria e Libano

Roberto Fiore, segretario nazionale di Forza Nuova, sarà a Parma per raccontare il suo viaggio in Siria e Libano come presidente di APF (Alliance for Peace and Freedom).

Un viaggio che vuole sottolineare come sia forte il legame che unisce i patrioti italiani a quelli siriani e libanesi, uniti contro un nemico comune come l’isis, entità partorita da poteri forti legati a Israele e Stati Uniti, che destabilizzando il Medio Oriente con una politica di terrore, compromettono la sicurezza anche delle nostre nazioni europee.

Questo incontro vuole sottolineare inoltre il totale appoggio del movimento politico Forza Nuova al presidente Bashar al Assad, che con l’appoggio della Russia di Putin ha combattuto in prima linea il terrorismo, mentre il resto del mondo, diffondendo numerose fake news, accusava il governo siriano di agire contro il suo stesso popolo.

L’incontro si svolgerà venerdì 19 ottobre a Parma, presso la sala civica San Pancrazio, via Emilia Ovest 18/A alle ore 20:00.

Forza Nuova Parma