I Chiostri del Correggio – Parma Gastronomy Hub si presentano in un video

Un viaggio alla scoperta del Monastero di San Paolo, luogo in cui l’arte ha segnato uno dei suoi punti più alti, e che sta rinascendo per ospitare un Laboratorio Aperto, nel quale innovazione e creatività si uniranno per fare dell’eccellenza agro-alimentare di Parma il punto d’incontro tra tradizione e futuro: il Parma Gastronomy HUB.

Il Progetto del Comune di Parma è co-finanziato dalla Regione Emilia-Romagna (POR FESR Asse 6 ) e si colloca all’interno della rete regionale dei Laboratori Aperti.

Guarda il video di presentazione!