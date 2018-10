La cena “Certe notti (noir)”, evento extra di Mangiacinema

La cena “Certe notti (noir)” è il secondo evento extra di Mangiacinema all’interno di Mangia come scrivi.

Si terrà venerdì 19 ottobre alla Trattoria I Du Matt di Parma (inizio alle 21, info e prenotazioni: 0521 251407). I protagonisti sono Valerio Varesi, Romano De Marco, Paolo Roversi. La serata coincide con la prima presentazione italiana de “La paura nell’anima” (Frassinelli), nuova indagine del commissario Soneri, firmata Varesi. Poi il pubblico potrà “incontrare” i personaggi di De Marco e Roversi: il commissario Laura Damiani che indaga su un brutale omicidio nel cuore del Parioli in “Se la notte ti cerca” (Piemme) e l’hacker Radeschi, in Vespa gialla per le vie di Milano, di “Cartoline dalla fine del mondo” (Marsilio).

Il menu, assolutamente noir, è firmato dallo chef Mariano Chiarelli, i vini sono selezionati dal sommelier Maura Gigatti, mentre il dolce dell’artista pasticciere Alessandro Battistini sarà la torta Foresta Nera. Prevista anche la presenza dell’artista del gusto Aldo Brianti (Azienda agricola bio San Paolo), che presenterà i suoi salumi di maiale nero.

GLI APPUNTAMENTI SUCCESSIVI

Ai Du Matt di Parma venerdì 16 novembre è previsto il Mangia come scrivi “Il segreto del faraone nero” con Marco Buticchi e l’arpista Carla They.