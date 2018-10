Pizzarotti ha incontrato l’Ambasciatore francese Christian Masset

Il Sindaco Federico Pizzarotti ha incontrato in Municipio l’Ambasciatore di Francia in Italia, Christian Masset, con lui anche il notaio parmigiano Bernardo Borri console onorario di Francia in Italia.

Si è trattato di un incontro franco e cordiale in cui sono state gettate le basi per possibili future collaborazioni. Parma, la “Petite Capitale”, per la sua storia e le sue tradizioni, è, infatti, segnata da un legame particolarmente forte con la Francia.

Sono diversi gli ambiti di collaborazione in corso anche in tema enogastronomico, da quando Parma è stata riconosciuta Città Creativa UNESCO per la Gastronomia.