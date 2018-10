Erano sulla stessa barca…. teatro di Comunità

Nell’azione teatrale collettiva realizzata da Giollicoop e dall’associazione Extravagantis con il patrocinio del Comune di Parma, è stato messo in scena un progetto di teatro di comunità. In piazza decine di persone che hanno risposto a un appello e si sono preparate separatamente, in diversi gruppi, a rappresentare la stessa azione.

Un piccolo percorso che, attraverso il teatro, invita a respingere idee di separatezza, di contrapposizione, di emarginazione e sopraffazione tra gli esseri umani, sulla base delle loro diversità. I partecipanti sono persone di diversa età, di diversa provenienza e di diversissimi vissuti. Una vera comunità di esploratori, compagni di strada in un piccolo viaggio che si è fatto intensa avventura umana e artistica. L’azione aveva già debuttato a Imola, poi Parma, quindi Torino.

Realizzato con il sostegno della Regione Emilia Romagna, in collaborazione con la Coop. Giolli, in co-collaborazione con il Comune di Parma, con l’adesione di CIAC Onlus e Associazione San Cristoforo Onlus di Parma.

Musica dal vivo era di Maurizio Piancastelli e Guido Sodo; il coordinamento di Marina Mazzolani; l’ideazione dell’Associazione ExtraVagantis.