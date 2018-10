Bloccati due nigeriani pregiudicati: saranno portati al Centro per il rimpatrio

Proseguono i controlli di Polizia, Carabinieri e Municipale nelle zone più critiche della città per degrado e spaccio (135 persone e 55 veicoli identificati).

Lunedì sera sono state verificate le zone di San Leonardo, Stazione e Piazzale della Pace in centro storico.

Sono stati identificati un 22enne nigeriano pluripregiudicato (spaccio, immigrazione clandestina, furto e lesioni) inottemperante del foglio di via dall’Italia e un 32enne nigeriano spacciatore.

Entrambi sono stati condotti in Questura e saranno trasportati al centro per il rimpatrio di Potenza.

Un 41enne tunisino è stato fermato mentre trasportava una tenaglia di 30 cm sotto una maglietta nel cestello della bicicletta. L’uomo non è stato in grado di spiegare il motivo di tale trasporto ed è stato denunciato per possesso di oggetto atto ad offendere.